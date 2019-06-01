القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
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السبت 01/يونيو/2019 - 07:43 ص

البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول السيد المسيح لمصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مونيكا جرجس
dostor.org/2650210

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، قداس عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر وذلك بكنيسة السيدة العذراء بأبو سرجة.

وتحتفل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة اليوم السبت، وذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وحضور نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين فى الآثار والسياحة ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وتأتى الاحتفالية فى إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، نظرًا لأن تكلفة السياحة الدينية تمثل أضعاف تكلفة السياحة الشاطئية، والتى تستهدف 2.3 مليار مسيحى حول العالم.

وتعد كنائس زويلة الأثرية هى الأقدم بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

جدير بالذكر أن كنائس زويلة تقع وسط القاهرة الفاطمية بحي الجمالية مسقط رأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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