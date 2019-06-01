الرئيس الصينى يبعث برسالة تهنئة بمناسبة افتتاح القمة الإسلامية

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برسالة تهنئة بمناسبة افتتاح القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.



وقال شي في رسالته إن منظمة التعاون الإسلامي تمثل رمزا للتضامن بين الدول الإسلامية، وأعرب عن فائق تقديره للمساهمات التي تقدمها المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية منذ تأسيسها قبل 50 عاما.



وذكر شي أن الصين والدول الإسلامية تتمتعان بعلاقات ودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وصداقة عميقة، فضلا عن دعم متبادل وتعاون مخلص.



وأضاف أن الصين تولي اهتماما بالغا بعلاقاتها الودية مع الدول الإسلامية وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي جسرا مهما للتعاون بين الصين والعالم الإسلامي.



وقال شي أيضا إن الصين تحرص على العمل مع الدول الإسلامية لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودفع التعاون العملي والحوار بين الحضارات، وعلى العمل معا لخلق مستقبل أفضل للعلاقات الودية بين الصين والعالم الإسلامي والمساهمة في دفع بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.