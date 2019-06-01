هيوستن تستضيف منتدى الجنوب الأمريكى-الصين

تعقد الدورة الثانية من قمة الجنوب الأمريكي-الصين في مدينة هيوستن، رابع أكبر مدينة أمريكية، اليوم السبت، وتستضيف القمة باحثين وقادة أكاديميين وممثلي أعمال تجارية للمشاركة في مناقشات بشأن التعليم والطاقة والرعاية الصحية والاستثمار.



وتختص القمة هذا العام التي تستضيفها كل من رابطة خريجي جامعة تسينغهوا ورابطة خريجي جامعة بكين في هيوستن بالاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الصينية-الأمريكية.



وقال دونغ وانغ، رئيس رابطة خريجي جامعة تسينغهوا في هيوستن، إن خريجي جامعتي تسينغهوا وبكين ملتزمون بالتعاون والتبادلات بين الصين والولايات المتحدة وإن الجامعتين قدمتا اسهامات في تعزيز العلاقات بين البلدين.



وتابع "في ظل الإطار الراهن للعلاقات الصينية-الأمريكية، يبدو تعاون خريجي الجامعتين في استضافة الحدث أكثر أهمية من ذي قبل."



وسيشمل الحدث الذي يستمر يوما واحدا عروضا ومناقشات لموضوعات تضم التطوير الوظيفي وريادة الأعمال والتعليم والتعلم مدى الحياة، والطاقة المعاصرة والمستقبلية، والعقارات والاستثمار، فضلا عن الرعاية الصحية والطبية.