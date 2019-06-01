اكتشاف 18 موقعا أثريا شمال شرقى الصين

اكتشف أثريون 18 موقعا أثريا قديما تغطي نطاقا واسعا من الحقب التاريخية قرب نهر سويفن في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين، وفقا لمعهد التراث الثقافي بالمقاطعة.



وأجرى فريق أثري يترأسه المعهد تحقيقا استمر لمدة شهر حول المواقع الـ127 بمحاذاة نهر سويفن، وعثروا على 18 موقعا جديدا.



وتغطي المواقع عددا من الحقب التاريخية، بينها العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي وأوائل العصر الحديدي علاوة على أُسر لياو (916-1125) وجين (1115-1234) ويوان (1271-1368) ومينغ (1368-1644) وتشينغ (1644-1911).



وقال تشاو يونغ جيون، رئيس المعهد "إن التحقيق يساعدنا في رسم صورة واضحة لتوزيع المواقع الأثرية القديمة على طول نهر سويفن، ويقدم مواد ودعما أكاديميا لدراسة التطور التاريخي للمنطقة".



ويمتد نهر سويفن بطول 443 كيلومترا، بينها 258 كيلومترا في الصين.