المكسيك تدعو ترامب للتراجع عن تهديد فرض رسوم جمركية

دعا الرئيس المكسيكي وأكبر جماعة ضغط أمريكية للأعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن تهديد بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات المكسيكية بسبب خلاف على الهجرة قد يتسبب في هزة قوية للاقتصاد المكسيكي.



وهدد ترامب بفرض رسوم في العاشر من يونيو إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من أمريكا الوسطى، على الولايات المتحدة.



والمهلة التي حددها ترامب هي أكبر اختبار في السياسة الخارجية حتى الآن يواجه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. كما يضع الخلاف بشأن الهجرة مهمة شاقة على عاتق قوات الأمن المكسيكية التي تواجه صعوبات بالفعل في مكافحة ارتفاع قياسي في أعمال العنف والقتل التي ترتكبها العصابات الإجرامية.



ويعتمد الاقتصاد المكسيكي بدرجة كبيرة على الصادرات للولايات المتحدة، وتعرض للانكماش في الربع الأول وسيتعرض لضربة قوية إذا تم فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية التي قد تصل نسبتها إلى 25 بالمئة بموجب خطة ترامب.



وتوقع الرئيس المكسيكي أن يعدل ترامب، الذي يخوض حربا تجارية متصاعدة مع الصين، طلباته.



وقال للصحفيين "أدعو المكسيكيين إلى أن يكونوا واثقين، سوف نتغلب على نهج الحكومة الأمريكية هذا، سيقومون بتصحيح الوضع لأن الشعب المكسيكي لا يستحق المعاملة بالطريقة التي يحاولون معاملته بها".