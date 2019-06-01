ظريف: أمريكا تمنع بحربها الاقتصادية دخول الأغذية والأدوية إلى إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن أمريكا ببدئها الحرب الاقتصادية مع الشعب الإيراني قد دخلت حربًا شاملة وحتى أنها تمنع دخول الأغذية والأدوية وقطع غيار الطائرات إلى إيران.



وقال "ظريف"، في تصريح له مساء أمس الجمعة، إنه وفي الوقت الذي أمرت فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي أمريكا بأن تسمح بالتعامل في هذه الحالات الثلاث مع إيران؛ إلا أن أمريكا أثبتت عمليًا بأنها مازالت تمارس سياسة التهديد والضغط ضد إيران.



وأدان سياسات أمريكا الخاطئة والمثيرة للتوتر تجاه إيران والمنطقة، لافتًا إلى أن الموضوع الإساس هو انتهاك أمريكا للقانون وفرضها حربًا اقتصادية على الشعب الإيراني وهي بسياساتها البلطجية تمنع دخول الكثير من السلع إلى إيران.



وتابع: "لقد طرحنا على الدوام مسألة الحوار مع دول المنطقة وحتى مسالة التوقيع على معاهدة عدم اعتداء مع الدول الجارة في المنطقة وأن أحضاننا مفتوحة على الدوام لجميع دول المنطقة خاصة الدول المطلة على الخليج الفارسي".



واختتم: "ما يبغي على العالم أن يدركه هو أن إيران تدعو للسلام دومًا وملتزمة بتعهداتها والقرارات الدولية ولا يمكنها أن تكون غير مكترثة تجاه سياسات أمريكا في فرض الحرب الاقتصادية".