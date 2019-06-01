"الصحة العالمية" تشيد بمنحة الإمارات والسعودية لوقف الكوليرا باليمن

أعربت منظمة الصحة العالمية عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على المنحة التي قدماها بقيمة 20 مليون دولار لدعم الجهود المستمرة لوقف انتشار الكوليرا في اليمن.



وقال ألطاف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن.. " إن من شأن هذا الدعم أن يوقف انتقال الكوليرا في المجتمعات الأكثر تضررا وبناء القدرات على اكتشاف تفشي المرض في المستقبل والاستجابة له بسرعة".



وكانت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أعلنتا في 9 أبريل الماضي عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 200 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية للشعب اليمني الشقيق في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاعات الغذاء والتغذية والصحة ودعم المعيشة في اليمن على مدى الأسابيع المقبلة.