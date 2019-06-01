"العالمية لصحة الحيوان" تختار أبوظبى مقرا لمكتبها شبه الإقليمى

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة المكتب شبه الإقليمي للمنظمة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.



جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة والثمانين لجمعية المنظمة العمومية التي اختتمت أعمالها في العاصمة الفرنسية "باريس" واستمرت على مدى 6 أيام.



وسيسهم هذا الإنجاز في تطوير التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء في المنطقة، والمتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وبما يدعم جهود المنظمة في تعزيز صحة الحيوان في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال ضمان السيطرة على الأمراض الحيوانية العالمية ووضع معايير دولية لتسهيل التجارة الآمنة للثروة الحيوانية.



حضر الاجتماعات الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة ممثلًا عن دولة الإمارات العربية المتحدة ووزراء الزراعة للدول الأعضاء ال١٨٢ وسعادة الدكتورة مونيك ايلوا المدير العام للمنظمة العالمية لصحة الحيوان وسعادة الدكتور مارك تشيب رئيس الجمعية العمومية للمنظمة.