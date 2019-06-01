ولى العهد السعودى يلتقى رئيس حكومة الوفاق الليبى

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان والوفد المرافق لرئيس حكومة الوفاق الليبي.



يأتي هذا فيما ناقشت القمة التطورات الأخيرة المتعلقة بإطلاق صواريخ من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والاعتداءات على أربع سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.