الرئيس عبد الفتاح السيسى يغادر جدة

غادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية جدة اليوم السبت، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدتا بمكة المكرمة.



وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، ومندوب عن المراسم الملكية.



يذكر أن القمة ناقشت التطورات الأخيرة المتعلقة بإطلاق صواريخ من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والاعتداءات على أربع سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما يمثله ذلك من عدوان سافر وتهديد للأمن الإقليمي والدولي.