لليوم الثانى.. البرازيليون يحتجون على تخفيضات ميزانية التعليم

خرج الآلاف من البرازيليين إلى شوارع أكثر من 100 مدينة في 26 ولاية برازيلية للاحتجاج على تخفيضات في ميزانية التعليم العام أعلنتها الحكومة الفيدرالية هذا الشهر.



وبدأت الاحتجاجات في الصباح واستمرت حتى المساء، ومعظمها سلمية، مع تسجيل حادثة صغيرة فقط في برازيليا، وكان هذا هو اليوم الثاني للاحتجاجات، حيث جرى تنظيم اليوم الأول يوم في 15 مايو في أكثر من 200 مدينة في جميع الولايات البرازيلية.



وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن تخفيض بنسبة 30 في المائة في الميزانية التقديرية للجامعات والمدارس الفيدرالية، والتي تستخدم لدفع فواتير المياه والكهرباء ورواتب العمال الخارجيين وتمويل البحوث، من بين أمور أخرى.



وقال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو غيديس في وقت سابق إنه مع موافقة الكونجرس، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الميزانية لتحقيق الهدف المالي لعجز أساسي قدره 139 مليار ريال (حوالي 34.9 مليار دولار أمريكي).