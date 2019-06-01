مسئول أمريكى: هواوى قريبة جدا من الحكومة الصينية

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان اليوم السبت، إن شركة هواوي التكنولوجية قريبة جدا من الحكومة الصينية، مضيفا أن واشنطن تشعر بالقلق من الهجمات الإلكترونية وسرقة الملكية الفكرية.



وقال شاناهان في قمة أمنية آسيوية في سنغافورة: "هواوي قريبة جدًا من الحكومة".



واتهمت الولايات المتحدة هواوي بالتجسس، وانتهاك العقوبات التجارية ضد إيران وسرقة الملكية الفكرية، فيما تعارض هواوي كل الادعاءات ضدها.



وفي تطوير جديد أدرجت الادراة الأمريكية الشركة الآسيوية الضخمة على لائحتها للقائمة السوداء على خلفية الاتهامات الأمريكية ضدها والتي تنفيها الصين تماما، يأتي هذا في ظل الصراع التجاري بين كلا من الإدارة الامريكية والصين على خلفية قضية التعريفات الجمركية.