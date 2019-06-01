إصابة 5 من الشرطة الألمانية بعد أعمال شغب فى مركز لطالبى اللجوء

أصيب خمسة ضباط من الشرطة الألمانية يوم الجمعة أثناء محاولتهم إيقاف أعمال الشغب بمركز إسكان لطالبي اللجوء في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.



وقالت الشرطة إن الضباط تعرضوا للاعتداء اللفظي والسرقة من قبل ما يقرب من 30 طالب لجوء بعد وصولهم إلى المركز في بلدة من شتيفآنسبوشينج الصغيرة على بعد حوالي 130 كيلومترا شمال شرق ميونخ.



وتصاعدت حدة الموقف عندما حاولت الشرطة سحب المحرضين من بين الحشد، حيث ضرب العديد من اللاجئين الضباط وألقوا الدراجات عليهم، بينما نصب آخرون الحواجز وحاولوا منع الشرطة، التي دافعت عن نفسها باستخدام رذاذ الفلفل، من مغادرة المركز.



وذكرت الشرطة أنه تم تهدئة الوضع فقط عند وصول التعزيزات، وقالت إنه تم نقل أربعة ضباط إلى المستشفى مصابين بجروح قطعية بالإضافة إلى إصابات في أضلاعهم وعيونهم، في حين اعتقل ستة رجال من نيجيريا تتراوح أعمارهم بين 23 و38 عامًا.