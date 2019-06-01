صرف مقررات التموين المدعمة للمواطنين اليوم

تبدأ شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارًا من اليوم السبت، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.



وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد طرحت كميات كبيرة من اللحوم الطازجة على مدار الأيام الحالية، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على شراء منتجات اللحوم طوال شهر رمضان، بجانب أيضًا طرح منتجات السلع الغذائية والدواجن المجمدة.



من جهة أخري تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم بالتنسيق مع الطب البيطرى ومباحث التموين ومراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية للتأكد من مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمى مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.