قرار عاجل لـ"الكاف" بشأن أحداث مباراة الترجى والوداد

دعا أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" إلى اجتماع طارىء الثلاثاء المقبل لمناقشة أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال الـ "كاف" في بيان رسمي في ساعه مبكرة من صباح اليوم السبت: "في أعقاب أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا.. قرر أحمد أحمد، رئيس كاف دعوة لاجتماع طارىء يونيو لمناقشة هذا الأمر".



وجاء هذا بعد الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال الإفريقية التي جمعت بين فريق الترجي التونسي والوداد المغربي على استاد "رادس" الأوليمبي في تونس والتي شهدت تتويج الترجي التونسي باللقب، بعد أن أنهى الحكم الجامبي باكاري جاساما المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة منذ الدقيقة 60، عندما كان الترجي متقدمًا 1 صفر ليحتسب النهائي لصالح الترجي بانسحاب الوداد البيضاوي المغربي.



وكان الفريقان تعادلا 1 1 ذهابا في الدار البيضاء ولكن مباراة الإياب لم تكتمل، حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60.



وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.