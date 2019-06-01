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رياضة
السبت 01/يونيو/2019 - 04:29 ص

أبها السعودى يضم "بقير" لاعب الترجى التونسى

لاعب الترجى التونسى
لاعب الترجى التونسى
وكالات
dostor.org/2650186

أعلن نادي أبها السعودي عن ضم لاعب الترجي سعد بقير رسميا بعد لحظات من تتويجه بلقب دوري أبطال افريقيا مع فريقه ضد الوداد البيضاوي المغربي في ساعة مبكرة صباح السبت.

وكتب النادي السعودي على حسابه في موقع تويتر "رسميا أنهت إدارة نادي أبها إجراءات تسجيل اللاعب الدولي التونسي سعد بقير بعقد يمتد لموسمين لتمثيل الفريق الأول في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وقدم بقير (25 عاما) مردودا لافتا مع الترجي في نسختي بطولة دوري أبطال افريقيا للعام الماضي وهذا العام وكان له دور مؤثر في التتويج باللقبين عبر إحرازه لأهداف حاسمة.

يأتي هذا فيما توج الترجى التونسى بطلا ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انسحاب الوداد المغربى، فقد أعلن الحكم الجامبى باكارى جاساما فوز الترجى التونسي على الوداد المغربى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب "رادس"، بعد توقفها لمدة ساعة وربع.

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