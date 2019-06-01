الصين والسلفادور يبحثان إقامة علاقات مشتركة

قال مبعوث صيني لرئيس السلفادور المنشق الجديد نايب بوكيلي، إن قرار السلفادور بإقامة علاقات مع الصين كان صحيحا وأن البلدين لديهما آفاق مشرقة.



كان نايب بوكيلي، عمدة سان سلفادور البالغ من العمر 37 عامًا وأجنبيًا تم انتخابه في (فبراير)، الرئيس القادم لدولة أمريكا الوسطى، قد تساءل عما إذا كان يجب على بلاده الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الصين.



وفي أغسطس الماضي، قطعت السلفادور العلاقات مع تايوان لإقامة علاقات مع الصين، بعد جمهورية الدومينيكان وبنما.



وعرضت الصين في وقت لاحق على السلفادور حوالي 150 مليون دولار للمشاريع الاجتماعية و3000 طن من الأرز لإطعام الآلاف من السلفادوريين المتضررين من الجفاف.



وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن نائب وزير الخارجية الصيني تشين قانغ التقى بوكيلي في سان سلفادور يوم الجمعة، وقدم تهنئة من الرئيس شي جين بينغ.



ونقلت الوزارة يوم الاثنين عن تشين قوله "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، تطورت التبادلات والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سريعا وعرضت آفاقا واسعة للتنمية".



ونقل البيان عن بوكيلي، الذي يتولى مهام منصبه اليوم السبت، قوله إن الحكومة الجديدة ملتزمة بمواصلة تطوير العلاقات مع الصين وستتعامل "بشكل صحيح مع القضايا المتعلقة بتايوان".