انضمام مليون أجنبى إلى التأمين الصحى الحكومى بكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات أن عدد الأجانب المنضمين إلى نظام التأمين الصحي الحكومي الكوري الجنوبي، يصل إلى حوالي مليون أجنبي وسط زيادة عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية.



وقالت مؤسسة التأمين الصحي الحكومية، أمس الجمعة، إن عدد الأجانب المنضمين إلى نظام التأمين الصحي الحكومي بمن فيهم المواطنين الكوريين المقيمين بالخارج، سجل 971،199 شخصًا في نهاية العام الماضي، ليشكل نسبة 1.9% من إجمالي عدد الأشخاص المنضمين عند 51.07 مليون شخص.



وارتفع عدد الأجانب المنضمين إلى التأمين الصحي الحكومي بمقدار 67.1%، من 581 ألف شخص في عام 2012 إلى 971 ألف شخص في عام 2018، نتيجة زيادة عدد الأجانب المقيمين في البلاد.



وذكرت وزارة العدل، أن عدد الأجانب المقيمين في العام الماضي زاد بنسبة 8.6% عن العام الذي سبقه ليصل إلى 2،367،607 أشخاص، لترتفع حصتهم من إجمالي أعداد السكان من 3.50% إلى 4.57% خلال نفس الفترة.



وبالنسبة للجنسيات، جاءت الصين في المركز الأول من حيث عدد الأجانب، ليبلغ 1،070،566 صينيًا، وتليها تايلاند(197،764 تايوانيًا) وفيتنام(196،633 فيتناميًا) والولايات المتحدة(151،018 أمريكيًا) وغيرها.



وزاد عدد الطلاب الأجانب في البلاد بنسبة 18.9% عن العام الذي سبقه إلى 160،671 طالبًا في العام الماضي، ويمثل هذا العدد مضاعفة عن عام 2014(86 ألف طالب).



وترجع زيادة عدد الأجانب المقيمين إلى ارتفاع عدد الطلاب والعمال الأجانب على خلفية موجة الثقافة الكورية "هاليو".



ومن جانبها، اعتزمت الحكومة الكورية الجنوبية تشديد إدارة التأهيل للتأمين الصحي الحكومي على خلفية زيادة عدد الأجانب المقيمين.



ويتطلب القانون من الأجانب الانضمام إلى نظام التأمين الصحي الحكومي ابتداء من يوليو المقبل، إذا كانت إقامتهم في البلاد تتجاوز ستة أشهر.



وبالتالي، يتعين على حوالي 550 ألف أجنبي، انضمامهم إلى التأمين الصحي الحكومي ودفعه.