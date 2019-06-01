متظاهرون يضرمون النار فى السفارة الأمريكية بالهندوراس

احرق محتجون بوابة الوصول إلى السفارة الأمريكية في عاصمة هندوراس مدينة تيجوسيجالبا، خلال اليوم الثاني من الاحتجاجات الكبرى ضد الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز.



وقال شهود عيان لـ"رويترز" ومسؤولو خدمات الإطفاء، إن المحتجين أضرموا النار في مدخل المبنى في وسط مدينة تيجوسيجالبا بحوالي عشرة إطارات بعد تغظيتهم بالوقود، وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إنه لم تحدث أضرار للسفارة باستثناء بوابة الوصول.



جاء الهجوم في اليوم الثاني من الاحتجاجات على المراسيم التي أصدرها هرنانديز والتي يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.



وتم دفع المتظاهرين نحو السفارة بعد أن تم تفريقهم من منطقة تجارية قريبة من قبل الشرطة القريبة، رغم أنه لم يتضح على الفور سبب مهاجمتهم للمبنى.



وهتف المتظاهرون "القمامة الأمريكية، القمامة الأمريكية" خارج السفارة، والتي لم تكن تحت حراسة في ذلك الوقت.



وواجه "هرنانديز" معارضة شديدة في هندوراس منذ أن فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات مثيرة للخلاف في نهاية عام 2017 والتي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المراقبين الدوليين والتي يقول خصومه إنها سرقت.



