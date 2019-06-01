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رياضة
السبت 01/يونيو/2019 - 06:51 ص

الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية بعد أزمة نهائى دورى الأبطال

الوداد يلجأ للفيفا
الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية بعد أزمة نهائى دورى الأبطال
وكالات
dostor.org/2650181

قرر الوداد البيضاوي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم‭ ‬(الفيفا) ومحكمة التحكيم الرياضية بداعي تعرضه للظلم بعد تتويج منافسه الترجي بلقب دوري أبطال افريقيا عقب إلغاء مباراة إياب النهائي في تونس وسط احتجاجات كبيرة من لاعبي الفريق المغربي أمس الجمعة.

وتعادل الفريقان ذهابا 1-1 في المغرب وفي الإياب تقدم الجزائري يوسف البلايلي بهدف للترجي قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

واعتقد الوداد أنه عادل النتيجة في الدقيقة 59، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود تسلل.

وطالب لاعبو الوداد باللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من صحة هدف وليد الكرتي لكن الحكم رفض قبل أن يبلغهم بوجود مشكلة في هذا النظام بالملعب ليتوقف اللقاء طويلا.

وتدخل رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد وتشاور مع مسؤولي الفريقين ومراقبي المباراة دون الوصول إلى حل.

وبعد انتظار طويل قرر الحكم إلغاء المباراة واعتبار الترجي فائزا ليحرز اللقب الرابع في تاريخه والثاني على التوالي.

وقال سعيد الناصري رئيس الوداد في تصريحات صحفية عقب إلغاء اللقاء: "للأسف لقد عدنا للعهود السابقة التي لم يكن متاحًا استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد.. أنا مندهش عندما تأتي مؤسسة كرة قدم تنتمي للكرة العالمية وتشارك في هذه المهزلة".

وأضاف: "لا يمكن قالوا لنا تقنية "الفار" موجودة وعادوا وقالوا لنا هذه التقنية لا تشتغل (لا تعمل) وعندما طالبنا بشرعية الهدف ردوا علينا لا تتحدثوا عن الهدف وسنصلح الفار. وكان ردنا قويا هل ننسى الهدف الذي سجلناه ذهابا وننسى هدف الإياب إذا كان عليهم أن يقولوا لنا ألا نلعب".

وتابع: "طلبوا منا أن نعطيهم الوقت لكي يقوموا بالإصلاح لكنهم قرروا إنهاء المباراة التي بدأت في 31 مايو وأنهيناها في الأول من يونيو والقانون يمنع ذلك لأن آخر موعد هو منتصف الليل.. وتستمر المهازل التحكيمية".

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