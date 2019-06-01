الترجى التونسى: الحكم أعلم قائدى الفريقين بوجود خلل فى تقنية "الفار"

قال قائد فريق الترجي التونسي خليل شمام، إن حكم المباراة أعلم قائدي الفريقين (الترجي التونسي والوداد المغربي) بوجود خلل في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، قبل إنطلاق مباراة إياب الدور النهائي لرابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء الجمعة في استاد رادس.



وتسبب عطل (الفار) في المباراة النهائية في جدل كبير واحتجاجات من لاعبي الوداد الذين انسحبوا من اللقاء بعد إلغاء الحكم لهدف في مرمى الترجي.



وقال "شمام"، في تصريحات لقناة "بي إن سبورت" القطرية: "الحكم طلب ما إذا كنا موافقين على اللعب من دون تقنية الفار، وافقنا على ذلك ثم طلب منا أن نعلم باقي لاعبي الفريقين".



وتابع اللاعب:"بعد ذلك طلبوا (الوداد) بتقنية الفار وقالوا إن قائد الفريق لم يكن يفهم اللغة الفرنسية والإنجليزية، وهذه ليست مشكلة الترجي".



وأدت احتجاجات لاعبي ومسؤولي فريق الوداد إلى توقف المباراة ساعة ونصف الساعة، ليقرر الحكم بعدها إنهاء المباراة بانسحاب الفريق المغربي واحتساب اللقاء لصالح الترجي.



وقال خليل شمام: "كان تركيزنا على اللعب فوق الميدان، نعتقد أن تتويجنا كان مستحقًا والباقي لا يهمنا".



ويعتبر هذا اللقب، هو الثاني على التوالي الذي يتوج به الترجي بعد أن كان أحرزه قبل ستة أشهر على حساب الأهلي المصري.