ترامب ينهى الامتيازات التجارية للهند

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستضع حدًا لمعاملتها التجارية التفضيلية للهند في الخامس من يونيو، قائلًا:"لقد قررت أن الهند لم تطمئن الولايات المتحدة، في توفير وصولًا عادلًا ومعقولًا إلى أسواقها".



يذكر ان الهند، هي المستفيد الأكبر من نظام الأفضليات المعمم، الذي يسمح بواردات تفضيلية معفاة من الرسوم تصل إلى 5.6 مليار دولار من الدولة الواقعة في جنوب آسيا.



أثار المسؤولون الهنود احتمال زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أمريكية إذا قام ترامب بإسقاط الهند من البرنامج.