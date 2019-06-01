وزير مكسيكى: بدأنا محادثات التعريفة الجمركية الأمريكية

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد، إنه بدأ التفاوض مع المسؤولين في واشنطن، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات المنتجات المكسيكية، لكن المحادثات المباشرة لن تحدث حتى الأسبوع المقبل.



قال إبرارد على موقع تويتر، إنه تحدث إلى مستشار البيت الأبيض البارز جاريد كوشنر ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو عبر الهاتف، وأنه كان هناك استعداد لحل النزاع.



وقال إبرارد قبل أن يستقل طائرة متوجهة إلى واشنطن: "لقد بدأت المفاوضات" و"لاحظت الاهتمام والاحترام لرسالة الرئيس لوبيز أوبرادور، ونحن نتحرك إلى الأمام".



يأتي هذا على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية على السلع المسكيكية في خطوة لتقليل الهجرة غير الشرعية.