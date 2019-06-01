وزير الدفاع الأمريكى: الصين تهدد استقرار آسيا

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم السبت، إن الصين مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في آسيا، مما أثار التوترات المتصاعدة بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.



ودعا شاناهان الحلفاء الآسيويين إلى زيادة إنفاقهم الأمني​​، مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالمنطقة.



جاء ذلك خلال خطاب واسع النطاق أمام رؤساء الدفاع الإقليميين في حوار شانغريلا السنوي في سنغافورة.



وقال شاناهان، "قد يكون أكبر تهديد طويل الأجل للمصالح الحيوية للدول في جميع أنحاء هذه المنطقة يأتي من الجهات الفاعلة التي تسعى إلى تقويض النظام الدولي القائم على القواعد بدلًا من التمسك به".



كما أضاف المسئول الأمريكي، أن السلوك الذي يقوض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم الثقة بنوايا الصين يجب أن ينتهي"، مؤكدا أنه حتى يتم ذلك، فإننا نقف أمام رؤية ضيقة الأفق قصر النظر للمستقبل، ونؤيد النظام الحر والمفتوح الذي أفادنا جميعًا - بما في ذلك الصين".