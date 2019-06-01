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السبت 01/يونيو/2019 - 03:52 ص

الرئيس السيسى يلتقى العاهل السعودى على هامش القمة الإسلامية

الرئيس السيسى يلتقى
وكالات
dostor.org/2650175

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اجتماعين منفصلين على هامش القمة الإسلامية الرابعة عشرة التي انعقدت في مكة المكرمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك سلمان التقى على هامش أعمال القمة الاسلامية في قصر الصفا بمكة المكرمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الاسلامية.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان الرئيس السيسي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، بالإضافة إلى استعراض العلاقات السعودية المصرية وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

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