الجبير: نرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

قال وزير الدولة السعودية للشئون الخارجية عادل الجبير، في ختام القمة الإسلامية المعقدة في مكة، إن الدين الإسلامي دين وسطى، وأن الحضارة الإسلامية هي من نقلت الحضارة للعالم كله.



وأضاف "الجبير" أن منظمة المؤتمر الإسلامي تجدد إدانتها ورفضها لأي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال، بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وأوضح أن المنظمة أيضًا تدين أي قرار غير قانوني وغير مسؤول بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.



جاء ذلك خلال، أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، تحت شعار "يدًا بيد نحو المستقبل"، وذلك بمشاركة قادة وممثلي 57 من دول العالم الإسلامي، ويترأس وفد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.