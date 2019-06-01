الجبير: إيران هى الدولة الأولى الراعية للإرهاب

قال وزير الدولة السعودية للشئون الخارجية عادل الجبير، في ختام القمة الإسلامية المنعقدة في مكة، حول التورط الإيراني، إن العالم الإسلامي يقول إلى إيران "كفى وإذا أردتي أن تكوني دولة ذات احترام لابد أن تتوقفي عن ممارساتك المختلفة، مثل دعم الميلشيات الإرهابية، وإطلاق الصواريخ البالسيتية وقتل الدبلوماسيين".



وأكد "الجبير"، أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للارهاب في العالم، وهذا أمر معروف، كما هدد "الجبير" إيران في حالة استمرارها في دعم الإرهاب، أن العقوبات سوف ترتفع والآثار المترتبة عليها سوف ترتفع أيضًا.



كما قال "الجبير" إن إيران لابد أن تهتم بالاعتدال والسلم العام في المنطقة العربية، وأن تتوقف عن ما تقوم به والعودة إلى الدين الإسلامي الصحيح.



جاء ذلك خلال، أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، تحت شعار "يدًا بيد نحو المستقبل"، وذلك بمشاركة قادة وممثلي 57 من دول العالم الإسلامي، ويترأس وفد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.