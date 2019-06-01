القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
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كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
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السبت 01/يونيو/2019 - 07:02 ص

قمة مكة: ندعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا

قمة مكة: ندعم لبنان
قمة مكة: ندعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا
أمينة ذكي
dostor.org/2650162

أكد البيان الختامي للقمة الإسلامية الرابعة عشر المنعقد في مكة المكرمة، على المطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل، كما أكد البيان على إدانة الانتهاكات الإسرائلية المستمرة لسيادة لبنان، وأن القمة العربية تدعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا.

كما أدان البيان الختامي الهجمات التي استهدفت كلا من الناقلات النفطية في المملكة العربية السعودية وهجمات الإمارات، مع رفض ربط الدين بالإرهاب، مع رفض أي نوع من أنواع التمييز والتأكيد على الاحترام بين الدول العربية كلها.

كما شجع البيان الجهود التي تسعى لردع الطائفية بكل أنواعها، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام لابد أن تبتعد عن إثارة الفتن والفوضى بين الدول العربية والإسلامية حول العالم.

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