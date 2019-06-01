حريق هائل بمزرعة نخيل بقرية الراشدة فى الوادى الجديد

نشب منذ قليل حريق هائل بمزرعة بئر الاستثمار بقرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد بسبب الرياح والعواصف التي ضربت المحافظة منذ قليل.



تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، منذ قليل بلاغا يفيد بنشوب حريق بمزرعة نخيل بقرية الراشدة بمركز الداخلة، وتبين أن الحريق بمرزعة بئر الاستثمار لصاحبها ممدوح علي منصور.



وعلى الفور توجهت وحدة الحماية المدنية والإطفاء إلي مكان الحريق لمحاولة إنقاذ المزرعة من تنقل الحريق من مكان لآخر بسبب الرياح الشديدة والعواصف التي تضرب المحافظة



يذكر أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريقين منفصلين في مزرعة نخيل بقرية الموشية، وحريق بقرية الجديدة منذ قليل، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.