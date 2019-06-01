بالأسماء.. إصابة 21 شخصًا فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 21 شخصًا، جراء وقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة بالطريق الزراعى أمام قرية راضى دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة بالطريق الزراعى.



وبالانتقال والفحص والمعاينه تبين اصطدام سيارة أجرة بعامود إنارة أمام قرية راضى، مما تسبب فى إصابة 21 شخصًا من ركاب السيارة والمواطنين المترددين على الطريق، وهم كل من: سعدية محمد حسن العسكرى، مصابة بسحجات بالوجه اشتباة ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم أحمد إبراهيم، 12 سنة، مصاب اشتباة كسر بالكتف الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم.



كما أصيب كل من، مصطفى فرج المغربي، 7 سنوات، اشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، وعلى محسن أحمد، 5 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد فوزى قنديل، 36 سنة، اشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام إبراهيم فرج، 10 سنوات، مصاب بكسور متعددة بالجسم واشتباة ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالنبي إسماعيل خضر، 52 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد إبراهيم أبوعيد، 15 سنة، مصاب بسحجات بالوجه واشتباة ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة، وفاطمة محروس سعد، 5 سنوات، مصابة بسحجات بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة بدر العسكرى، 5 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالله محروس مرسي، 9 سنوات، مصابة بسحجات بالوجه واشتباة ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة، وعبدالهادى أحمد زعيتر، 40 سنة، مصاب باشتباة كدمة شديدة بالحوض وسحجات متفرقة بالجسم.



بالإضافة إلى كل من، محمد حسن العسكرى، 6 سنوات، مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، وسمية على العسكرى، 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى محمد العسكرى، 11 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبدرية إسماعيل العسال، 45 سنة، مصابة بكدمة شديدة بالرأس واشتباة بارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد محمود مبارك، 13 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسعدية محمد حسن، 33 سنة، مصاب باشتباة بكسور متفرقة بالجسم واشتباة ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومؤمن محمود مبارك، 7 سنوات، مصاب بكدمة شديدة بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، ومروان فرج محمد، 9 سنوات، مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة حسن العسكرى، 4 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



تم تحرير المحضر اللازم؛ للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.