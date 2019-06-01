السيطرة على حريقين منفصلين بمركز الداخلة فى الوادى الجديد

تمكنت الحماية المدنية بمركز الداخلة منذ قليل من السيطرة على حريق نشب في أعشاب جافة ومخلفات نخيل بمنطقة الصوبة بئر 1 بقرية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا بنشوب حريق بمزرعة قريبة من المنازل، بقرية الجديدة مركز الداخلة، وعلى الفور توجهت الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الفنطاس التابعة للوحدة المحلية بالقرية وسيارات الوحدات المحلية المجاورة لمكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق وتأمين المنازل المجاورة والقريبة من موقع الحريق.



كما تسببت سرعة الرياح في اشتعال حريق بقرية الموشية بصورة كبيرة دون خسائر في الأرواح، فيما تفحم عدد كبير من النخيل بسبب تنقل الحريق من مكان إلي آخر لسرعة الرياح الشديدة وتمت السيطرة عليه مساء أمس، وجاري تحرير المحاضر اللازمة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.