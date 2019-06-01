الرئيس الفلسطينى: لن نقبل ببيع القدس.. وشعبنا لن يركع إلا لله

قال محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إنه لن يقبل ببيع القدس، ولا التخلي عن الثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني، معلقًا: "سيبقى شعبنا صامدًا على أرضه، ولن يركع إلا لله وحده، وسيواصل نضاله المشروع إلى أن يحقق أهدافه الوطنية".



وأضاف "عباس"، في كلمته التي وزعت في مؤتمر القمة الإسلامية في دورتها الـ14 المنعقدة في مكة المكرمة، فجر اليوم السبت: "إننا مقبلون على مرحلة غاية في الصعوبة، الأمر الذي قد يفتح الباب واسعًا أمام خيارات لا تحمد عقباها، بما في ذلك اتخاذ قرارات مصيرية، وكلنا ثقة أنكم (القادة) ستكونون كما كنتم دائما معنا في نضالنا، سدا منيعا وسندا في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية".



وتابع الرئيس: "أن من يشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على التصرف كدولة فوق القانون الدولي هي الإدارة الأمريكية التي دمرت أسس ومرجعيات عملية السلام، واتخذت إجراءات خارجة عن الشرعية الدولية والتي رفضناها، كما رفضها المجتمع الدولي بأكمله".



وأوضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قامت مؤخرًا باقتطاع غير شرعي لجزء كبير من أموالنا التي تجبيها والمعروفة بـ"أموال المقاصة"، بذريعة أننا ندفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى، الذين لا يمكن أن نتخلى عنهم، حتى وإن كان ذلك آخر ما نملك، الأمر الذي أدخلنا في أزمة مالية خانقة تعيق عمل مؤسساتنا الوطنية.



ودعا الرئيس القادة للعمل على تفعيل قرارات القمم السابقة الخاصة بتوفير شبكة أمان مالية لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود والثبات، في ظل هذه الظروف الصعبة والحصار الظالم الممارس عليه، معربًا عن تقديره للدول التي أوفت بالتزاماتها.