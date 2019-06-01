الاتحاد الأوروبى يدعو كوبا إلى تخفيف إجراءات الاستثمار الأجنبى

دعا الاتحاد الأوروبي، كوبا، بتسهيل إجراءات الاستثمارات الأجنبية بها ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها.



وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى هافانا ألبرتو نافارو خلال منتدى نظمته وزارة التجارة الخارجية في كوبا إن العقوبات يمكن أن تساعد كوبا على إدراك أن "أكثر الدول انفتاحا تجاريا هي الأكثر ازدهارا في العالم".



وقال السفير: "لم أر بلدا يخرج من التخلف عبر مساعدات التنمية والتضامن الدولي"، مضيفا أنه غالبا ما يشتكي رواد الأعمال الأجانب الذين يعملون في كوبا من أن حكومة هافانا التي تعاني من ضائقة مالية لا تدفع الفواتير المستحقة عليها في الوقت المناسب. كما أعربوا عن إحباطهم من المشاكل اللوجستية والبيروقراطية المفرطة.



وأعادت الولايات المتحدة مؤخرًا تفعيل قانون يسمح لمواطنيها بمقاضاة الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب الذين يستخدمون الممتلكات التي صادرتها حكومة هافانا في كوبا.