"جوتيريش" يدعو "العسكرى السودانى" لتسليم السلطة إلى مدنيّين

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في السودان إلى استئناف المحادثات بهدف التوصّل سريعًا إلى اتّفاق لتسليم السلطة لحكومةٍ يقودها مدنيّون.



وقال "جوتيريش": "إنّ جميع الأطراف يجب أن يختتموا مفاوضات تسليم السُلطة إلى حكومة انتقاليّة بقيادة مدنيّين في أقرب وقت ممكن".



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجميع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مشدّدًا على أهمّية احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحقّ في حرّية التجمّع والتعبير، مطالبًا بعمليّة انتقال للسلطة تحترم الطموح الديموقراطي للشّعب السوداني.



وشارك مئات الأشخاص اليوم السّبت في مسيرة داعمة للمجلس العسكري السوداني في الخرطوم، حاملين صورًا لجنرالات المجلس، فيما ردّد آخرون هتافات دينيّة.