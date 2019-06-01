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عالم
السبت 01/يونيو/2019 - 02:18 ص

مقتل 11 شخصًا على الأقل فى إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2650146

قال جيمس سيرفيرا قائد الشرطة في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية إن موظفا ساخطا بالمدينة أطلق النار في مركز البلدية بالمدينة بعد ظهر الجمعة، فقتل 11 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 6 آخرين قبل أن يقتل نفسه.

وقال قائد الشرطة إن الشرطة ما زالت تحقق في ملابسات الحادث على وجه الدقة بتلك المدينة الساحلية. ولم يذكر سيرفيرا سوى تفاصيل بسيطة ولكنه قال إن رجل شرطة كان من بين من أصيبوا في إطلاق النار ولكنه نجا من الموت.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا عن حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية في تجمع حاشد في فلوريدا في شهر يونيو الجاري.

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