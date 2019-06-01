مقتل 11 شخصًا على الأقل فى إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

قال جيمس سيرفيرا قائد الشرطة في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية إن موظفا ساخطا بالمدينة أطلق النار في مركز البلدية بالمدينة بعد ظهر الجمعة، فقتل 11 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 6 آخرين قبل أن يقتل نفسه.



وقال قائد الشرطة إن الشرطة ما زالت تحقق في ملابسات الحادث على وجه الدقة بتلك المدينة الساحلية. ولم يذكر سيرفيرا سوى تفاصيل بسيطة ولكنه قال إن رجل شرطة كان من بين من أصيبوا في إطلاق النار ولكنه نجا من الموت.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا عن حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية في تجمع حاشد في فلوريدا في شهر يونيو الجاري.