ترامب يعلن رسميًا عن حملة ترشحه لولاية ثانية الشهر الجارى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن رسميا عن حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية في تجمع حاشد في فلوريدا في شهر يونيو الجاري.



ويعد الحشد للإعلان أمرا شكليًا إلى حد كبير، حيث صرح ترامب بالفعل بأنه سيسعى إلى إعادة انتخابه وأن حملته الانتخابية بدأت بالفعل في التحرك.



وفي تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قال ترامب إن الإعلان سيحدث وبجواره زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس مايك بنس وزوجته كارين بنس في 18 يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا.



يأتي هذا فيما تبدو ملامح سياسة ترامب غير مرضية للكثير من النواب في مجلس النواب الأمريكي وتحديدا سياسته في قضية الحدود مع المكسيك.