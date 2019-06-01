الجمل تطرح النسخة العربية لرواية "انقطاعات الموت"

صدرت حديثا عن منشورات الجمل للنشر٬ طبعة جديدة من النسخة العربية لرواية "انقطاعات الموت"٬ للروائي البرتغالي جوزيه ساراماجو٬ بترجمة صالح علماني.



ومما جاء في الرواية: "كان المساء قد تقدم كثيرًا عندما بدأت تنتشر الشائعات بأنه منذ بدء السنة الجديدة وبدقة أكثر منذ الساعة صفر من هذا اليوم الأول يناير الذي نحن فيه، لا يوجد دليل على حالة حدوث حالة وفاة واحدة في البلاد.



يمكن الظن على سبيل المثال أن منشأ الإشاعة هو مقاومة الملكة الأم المفاجئة للتخلي عن الحياة القليلة المتبقية لديها، ولكن الصحيح أن التقرير الطبي المعهود الذي يوزعه المكتب الصحفي في القصر على وسائل الإتصال الإجتماعي لا يؤكد فقط أن الحالة العامة للمريضة الملكية قد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الليل، بل إنها توحي وحتى إنها تشير باختيار دقيق للكلمات إلى إمكانية استعادتها كامل صحتها، ولكن يبدو أنه ليس هناك من هو مستعد لأن يموت في اليوم الأول من السنة.