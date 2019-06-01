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رياضة
السبت 01/يونيو/2019 - 01:54 ص

نادال يهزم جوفين ويرافق فيدرر لدور الـ16 ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

الإسباني رافاييل
الإسباني رافاييل نادال
وكالات
dostor.org/2650141

خسر الإسباني رافاييل نادال، ملك الملاعب الرملية، أول مجموعة له في نسخة هذا العام من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ولكنه تمكن من التغلب على البلجيكي ديفيد جوفين 6 1 و6 3 و4 6 و6 3.

وبهذا الفوز انضم نادال، الفائز بلقب البطولة 11 مرة، مع السويسري روجيه فيدرر، الفائز بألقاب 20 بطولة من بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، في الدور الرابع (دور الستة عشر) للمرة الرابعة عشر في مسيرتهما.

وعزز نادال سجله في البطولة محققا انتصاره الـ89 في البطولة مقابل الخسارة في مباراتين فقط.

وأنهى نادال المباراة في ساعتين و49 دقيقة.

وكان السويسري روجيه فيدرر تأهل إلى دور الستة عشر عقب فوزه على النرويجي كاسبر رود6 3 و6 1 و7 6 (10 8).

وأنهى فيدرر 37 عاما المباراة في ساعتين و11 دقيقة.

وشارك فيدرر للمرة الأولى في بطولة فرنسا المفتوحة قبل 20 عاما، عندما كان والد رود، كريستيام، يلعب هناك ووصل وقتها للدور الثالث.

وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم 400 لفيدرر في بطولات الجائزة الكبرى (الجراند سلام)، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب من قبل، وبات فيدرر أكبر لاعب يصل إلى دور الستة عشر في بطولة باريس في آخر 52 عاما وفي بطولات الجائزة الكبرى في آخر 28 عاما.

وغاب فيدرر، الفائز باللقب في 2009، عن المشاركة في البطولة لأربع سنوات لكن منذ عودته في هذه النسخة لم يخسر في أي مجموعة ولكنه لم يواجه اختبارا حقيقيا حتى الآن.

وتأهل الفرنسي بينوا بيير لدور الستة عشر بعد انسحاب الإسباني بابلو كارينو بوستا عندما كانت النتيجة تقدم بيير بمجموعتين لمجموعة 6 2 و4 6 و7 6 (7 1).

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