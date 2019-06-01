باكستان: نظرة الغرب للمسلمين اختلفت بعد أحداث 11 سبتمبر

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالسعودية، إن الدول العربية لم تقدم الشرح الكافي للعالم الغربي الذي يربط بين الإسلام والإرهاب.



وأضاف، أن المسلمون الذي يناضلون من أجل الحرية يسئ العالم الغربي لهم بعد أحداث 11 سبتمبر، فقد كبح جماح جهود الفلسطينيون في الحصول على الحرية بعد أحداث 11 سبتمبر.



وأوضح، أن العالم على أعتاب تقدم تكنولوجي داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الاستثمار في الموارد العربية في التعليم في الجامعات، على الرغم من افتقارنا للمزيد من الموارد.



وقال خان، إن هذا العامل يمثل مرور 50 عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، فقد حرم الفلسطينيون من حقوق الإنسان وبالتالي فلا يوجد حل لهم سوى إقامة دولة فلسطينية وعودة مرتفعات الجولان وفقا للقانون الدولي.