باكستان: العالم الغربى يربط بين الإسلام والإرهاب

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالسعودية، بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، إن العالم الغربي لا يرون الإسلام بشكل خاطيء تماما.



وأضاف، أنه علينا في منتديات مثل الأمم المتحدة والأتحاد الأوروبي، التوقف عن إيذاء مشاعر العالم الإسلامي والمسلمين حول العالم، فالحديث عن المحرقة اليهودية أمر يؤلم اليهود والجميع متعاطف معهم، ومن هنا لابد أن نشرح للعالم الغربي الدين الإسلامي.



وأوضح، أن العالم الغربي يربط بين الإسلام والإرهاب، وهو ما أدى إلى ضرر كبير للعالم الإسلامي، مؤكدا أن الدين لا علاقة له بالإرهاب.



وتابع أن الإرهاب أدى إلى ضرر للمسلمين حول العالم، وأن العالم الغربي لا يفرق بين المسلم المتطرف والمسلم المعتدل، وبالتالي هناك شكوك دائمة حول المسلمين.