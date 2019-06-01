العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالسعودية، إننا نعمل على تحقيق الرفعة والتقدم للأمة الإسلامية بالكامل.



وأضاف، أن العالم العربي يشهد العديد من التحديات والأزمات التي تهدر مواردنا وتهدد مصالحنا وتمنعنا من العيش في حياة مشتركة وأمنة تستحقها الشعوب العربية.



وأضح أنه لابد من الوصول لحل للقضية الفلسطينية ونحن ندعم كل قراراتها حول هذه القضية وتحديدا حول قيام الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو من عام 1976 وعاصمتها القدس الشريف وحل الدولتين.



وتابع أن البحرين تأمل في التوصل لحلول دائمة تعمل على إحلال السلام في المنطقة العربية لحماية الملاحة البحرية في المنطقة واستقرار الاقتصاد العربي.