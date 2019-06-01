الرئيس السيسى: مصر تهدف إلى تعزيز دور المرأة فى العالم العربى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تهدف إلى تعزيز دور المرأة في العالم العربي، مشيرًا إلى أن أبناء الروهينجا يعيشون أوضاع مقلقة ويعانون من سلسلة من أعمال التطرف.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أن الدول العربية واثقة في قدرة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين على قيادة منظمة التعاون الاسلامي ودعم أعضائها، مشددًا على ضرورة التنسيق بين العمل العربي والإسلامي لخدمة قضايا الأمن الإسلامية.

