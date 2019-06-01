بالصور.. محافظ الأقصر يشهد احتفالية الأوقاف بـ"ليلة القدر"

أقامت اليوم الجمعة، مديرية أوقاف الأقصر احتفالها الكبير بليلة القدر ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، بمسجد العارف بالله السيد أحمد النجم بمدينه الأقصر، بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة أوقاف الأقصر، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيرى، نائب المحافظ، واللواء هشام شادى، سكرتير عام محافظة الأقصر.



كما حضر قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر، وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم للشيخ موسى محمد على، ثم ألقى الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزاره الأوقاف، كلمة قصيرة رحب فيها بالضيوف، ثم ألقى فضيلة الشيخ رضوان محمد خليل، كلمة الأوقاف أوضح فيها فضل ليلة القدر وواجب المسلمين نحوها، ثم كان ختام الحفل بالإنشاد الدينى.