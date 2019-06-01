مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر اصطدام سيارة نقل بتروسيكل على طريق قرية العزاوى التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



كان اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بحدوث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل على طريق قرية العزاوى التابعة للمركز ووجود متوفى ومصاب.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل بتروسيكل يستقله شخصين مما أدى إلى وفاة شوقى كمال ابراهيم سعد، وإصابة السيد سالم عبد الوهاب بإصابات خطيرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى السنبلاوين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.