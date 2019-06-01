السيسى: السودان والجزائر يمران بحالة انتقالية فى ظروف صعبة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يعد مقبولًا السكوت على اقحام الإسلام في الأعمال الإرهابية، مؤكدًا على أن الحفاظ على الأمن والسلم من أولويات منظمة التعاون الإسلامي.



وأضاف السيسي، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أنه لابد من حل القضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، مشددًا إلى ضرورة العودة لمائدة المفاوضات للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني.



وأوضح الرئيس السيسي، أن العالم العربي مازال يعاني من تفشي الإرهاب، ووجود المرتزقة والجهود الأجنبية التي تتدخل، لافتًا إلى أن السودان والجزائر يمران بحالة انتقالية في ظروف صعبة لتحقيق تطلعاتهم في الحرية.



