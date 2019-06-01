صدور كتاب "ما بعد الحداثة والأخلاق التطبيقية" عن مؤسسة مجاز

عن مؤسسة مجاز الثقافية للنشر٬ صدر مؤخرا كتاب "ما بعد الحداثة والأخلاق التطبيقية" من تأليف أحمد عبد الحليم عطية٬ والذي يشير في مقدمته للكتاب إلي أن:"هناك فكرة شائعة بأننا نجتاز اليوم أزمة قيم. ويخشى كثير من المراقبين انحطاط كل ما يعطي معنى عميقا لأعمالنا ولحياتنا، فيعزون هذا التراجع إلى ازدهار العولمة؛ التي تحصر اهتمامها بالتطور التقني، وبالتالي تبدو مغرقة في مادية تخلو من أي روح وغير قادرة على توجيه أعمالنا، ولا تقيم أي وزن للقيم. ذاك أن العولمة أنتجت أرضية بغاية الجدة، صارت معها كل وسائل إبحارنا القديمة قاصرة.



يتساءل كويشيرو ماتسورا الأمين العام الأسبق لمنظمة اليونسكو: هل يعني ذلك أننا نسير نحو عالم يخلو من أية قاعدة سلوكية؟ ويجيب: القيم موجودة دائما. ويمكننا القول إنه في تاريخ الإنسانية، لم يكن هناك من القيم بالقدر الذي نشهده اليوم. أليس من أولى نتائج العولمة هو ما كشفت عنه من تنوع الثقافات وتعدد القيم التي كنا نجهلها سابقا.



إن الأزمة التي نجتازها تدل على أننا قد أضعنا بوصلتنا الأخلاقية، ولم نعد نتمكن من تحديد الاتجاه الصحيح. لا توجد أزمة قيم – وعندنا منها الكثير – بقدر ما توجد أزمة في تحديد معنى القيم، وفي الاستعداد والأهلية لإعارة شؤوننا الاهتمام. فالمسألة الملحة تتلخص إذن في معرفية كيفية توجهنا بين القيم.



ومن هنا نشير أن على الدارسين التوجه لتحليل ذلك. ومناقشة وجهتى نظر العولمة أو الأخلاق الكونية ليرى أيهما يثرى حياتنا الإنسانية؟

لا بد من الشروع بإعادة نظر في مختلف الميادين. فكل الثقافات تتساوى في الكرامة، وبذلك فهي تتساوى في القيمة، لأن كل واحدة منها تعكس صورة ملموسة عن الإنسانية الشاملة التي حققناها. من هنا يتوجب علينا احترام كل هذه الثقافات. لكن الجرائم ضد الإنسانية، ومشاعر الكره للأجانب، والتدمير المتعمد للتراث الثقافي، كل ذلك يدلل على أن القيم ليست جميعها متساوية.