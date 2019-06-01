الرئيس السيسى: مواجهة الإرهاب على رأس التحديات التى تواجه العالم

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالسعودية، بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، بالشكر للعاهل السعودي لدوره البناء في دعم العمل الإسلامي المشترك واحترام الدول الأعضاء.



وقال الرئيس السيسي إنه لابد من بحث أليات عمل منظمة التعاون الإسلامي لتواكب متطلبات العصر الحديث، مؤكدا أن مصر سوف تدعم منظمة التعاون باعتبارها الداعم للعمل الإسلامي في المنطقة.



وأضاف أن حجم التحديات التي يواجهها العالم السلامي تتطلب وحدة العمل والصف، وذلك لمواجهه التوتر الأمني والسياسي، لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية والعربية.



وتابع: مما لاشك فيه أن ظاهرة الإرهاب وخطاب الكراهية تأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم الإسلامي والعالم كله.