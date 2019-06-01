ملك الأردن يؤكد على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

قال ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالسعودية، إن القمة العربية تؤكد على أساس حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.



وأضاف ملك الأردن، أنه لابد من الالتزام بحدود يونيو 1976، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، مشيرًا إلى أن الفلسطينيون يعانون من مشاكل اقتصادية قوية، داعيًا دعم الأمم المتحدة ومنظمة الأنروا إلى دعم اللاجئين من الفلسطينيين.



وأكد ملك الأردن، على دعمه المقدسيين، موضحًا أن رسالة الأردن أن الدين الإسلامي دين الرحمة والتسامح، وصون النفس البشرية، مؤكدًا على العمل الدائم مع الدول العربية لمواجهة خطاب الكراهية، والإقصاء، وبث السلام العالمي.