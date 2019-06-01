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الثقافة
السبت 01/يونيو/2019 - 01:07 ص

"الظاهر بيبرس وأولاد الخواص".. جديد الروائى مصطفى سليمان

رواية الظاهر بيبرس
رواية "الظاهر بيبرس وأولاد الخواص"
نضال ممدوح
dostor.org/2650123

صدرت حديثا عن دار المثقف للنشر والتوزيع٬ رواية "الظاهر بيبرس وأولاد الخواص" أحدث إصدارات الكاتب مصطفى سليمان. وتقع فيما يقرب من 365 صفحة من القطع المتوسط

تدور الرواية في خطين متوازيين، عن بيبرس ويمثل السلطة الحاكمة في مصر منذ اختطافه، مرورا بيبعه من مالك لآخر حتى وصوله إلى علاء البندقداري، وعلى الجانب الآخر يبسط جانب لعائلة الخواص الذي جاء بعد غرق قريته في صعيد مصر وزواجه من زينب العمياء، التي تقيم في مصر عتيقة، ويخلص لزوجته.

يتداخل الخطان بوصول بيبرس مصر ووفاة زينب العمياء في إحدى الحمامات الشعبية بعد إنجاب ولدها الثالث محمود، الذي يطوف ليلا في حواري جامع عمرو بركة الفيل وغيرها من المناطق الشعبية، ويحمل الموتى ويدفنهم في المقابر، من رؤية يراها الخواص لزوجة تأمره بزرع أرض في جزيرة الروضة، ويترك الملك الصالح نجم الدين الأيوبي هذه الأرض يرزعها الخواص، فيعرف بيبرس وسنقر الأشقر وأقطاي وأيبك، وينضم ابنه محمد للجيش المسافر إلى المنصورة٬ جنديا من جنود الأمير بيبرس، بين الأمير وعائلة الخواص تمتد الصلة حتى يصبح بيبرس حاكما لمصر، بينما يتفرغ أحمد بن الخواص للزواج والتجارة وبين تقاطع الخطين وتوازيهما يمتد نسيج الرواية.

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