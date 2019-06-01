أمير الكويت: ندعم السعودية والإمارات فى مواجهة الهجمات الإرهابية

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه يرفض الهجمات التي استهدفت الناقلات السعودية، مؤكدًا على دعم الكويت للسعودية في الدفاع عن نفسها، ورفض بلاده للهجمات على ناقلات الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي يهدد الملاحة البحرية العالمية.



وأضاف "الصباح"، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالسعودية، أن الأمة العربية تعيش في حالة سيئة، وأن الكثير من سكان العالم الإسلامي يعيشون تحت خط الفقر، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي.



وأوضح أمير الكويت، أنه لابد من تفعيل آليات العمل العربي الجماعي لحل أزمات الدول العربية، لافتًا إلى أن التحديات التي تواجهها الدول العربية خطيرة، وهو ما يدفعنا للحيطة والحذر.